Автор хитов «Любэ» сказал, каких песен не хватает России

Поэт Шаганов: в России не хватает настоящей песенной лирики
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Поэт-песенник, автор хитов группы «Любэ» Александр Шаганов рассказал, каких песен не хватает России. Его цитирует ТАСС.

По его словам, сегодня очень не хватает настоящей песенной лирики.

«Старшее поколение авторов подарило нам золотой запас — песни, которые звучат до сих пор. Но сейчас мы часто сталкиваемся с тем, что песни живут месяц-два, и их забывают», — поделился мнением он.

В этих песнях, продолжил автор, нет искренности и исповедальности, которые отличали песни прежних лет.

Современным авторам, добавил Шаганов часто не хватает «творческой мускулатуры» — образности, ритмики и рифмы. Поэт выразил убежденность, что его молодых коллег нужно обучать, чтобы они могли продолжать традиции отечественной музыки.

Александр Шаганов — автор песен «Комбат», «Атас!», «От Волги до Енисея», «Там, за туманами», «Ребята с нашего двора», «Девчонка-девчоночка», «Тучи» и многих других.

Накануне сообщалось, что гонорар группы «Любэ» и ее лидера Николая Расторгуева вырос до шести миллионов рублей за частное выступление.

Ранее Расторгуев посчитал, что песню «Любэ» не стоит включать в школьную программу.

