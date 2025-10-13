Пореченков и Бербер снялись в комедийном детективе

Актер Михаил Пореченков снялся в главной роли в сериале «Туман». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе KION.

Комедийный детектив рассказывает о капитане полиции Виталии Туманском, который одержим личной местью. Он потерял жену во время покушения. Сейчас мужчина делает все, чтобы найти виновных преступления. Однако, чтобы сохранить свою должность, капитан должен заниматься текущими делами. В помощь ему посылают лейтенанта Суворову и участкового, недавно прибывшего в Москву с Севера.

Одним из саундтреков проекта стала песня группы «Сектор Газа», которая должна придать проекту особую атмосферу.

«Когда прочитала сценарий, улыбалась почти на каждой странице — очень живые диалоги и забавные ситуации. Моя героиня — принципиальная, немного упрямая, с чувством юмора. А в работе серьезная, но обстоятельства постоянно выводят ее в смешные и неожиданные ситуации. Всем нравится, что это не сухой детектив, а история с легкостью и иронией», — поделилась исполнительница роли Суворовой Зоя Бербер.

Режиссером картины стал Сергей Филатов. В ролях: Михаил Пореченков, Азамат Нигманов, Зоя Бербер, Андрей Мерзликин, Андрей Федорцов, Ирина Чериченко, Анна Ардова, Кирилл Гребенщиков.

