Минкульт отказал в прокате приквелу фильма «Антон тут рядом»

Фильму «Родители тут рядом» режиссера Любови Аркус отказали в прокате
Михаил Мокрушин/РИА Новости

Фильм «Родители тут рядом» о тех, кто растит детей с аутизмом, не получил прокатное удостоверение Минкультуры, сообщила в Telegram-канале создательница ленты, режиссер Любовь Аркус.

Она написала, что фильм убрали из программ фестивалей, хотя он уже был заявлен и попал в каталоги.

«Это меня не очень расстраивает. Главный ужас в том, что я не имею права его показывать», — отметила Аркус.

Она рассказала, что в основу картины легли материалы, снятые 17 лет назад в лагере на Онеге для родителей и детей с аутизмом. На их основе она сделала «своеобразный приквел» к картине «Антон тут рядом».

«Если коротко, он (фильм. — «Газета.Ru») о больших настоящих чувствах, о том, как человек принимает трагические обстоятельства, делает Выбор, и как ежедневное горе обращается в часы великое счастья, потому что нет иного счастья, нежели Любовь, которая выходит из принятой душою и сердцем Участи», — описала режиссер содержание ленты (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Она добавила, что надеялась при помощи ленты собрать деньги для одного из ее героев. Он тяжело заболел после кончины своей дочери и нуждается в лекарствах. А еще мечтает установить ей памятник.

Летом Минкульт отозвал из проката фильм «Прости, детка», потому что в ведомстве нашли недостоверные сведения в документах, поданных для выдачи его прокатного удостоверения.

Ранее Аркус призналась, что снимала Балабанова, зная о его скорой кончине.

