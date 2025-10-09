В Таджикистане появятся Русский театр и центр для одаренных детей

Путин: в 2027 году в Душанбе откроют Русский театр и центр для одаренных детей

Через два года в столице Таджикистана, Душанбе откроют Русский театр и центр для одаренных детей. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в заявлении для прессы по итогам переговоров с главой Республики Эмомали Рахмоном, пишет ТАСС.

«При поддержке России в Душанбе идет строительство нового международного образовательного центра для одаренных детей и нового здания государственного Русского драматического театра им. Владимира Маяковского», — сказал российский президент.

Путин также поблагодарил властей Таджикистана за внимательное отношение к русскому языке и культуре, а также за особый их государственный статус.

8 октября Путин прибыл с государственным визитом в Таджикистан, где будет находиться три дня. Рахмон лично встретил российского президента у трапа самолета.

После подписания ряда договоров глава РФ примет участие во втором саммите Центральная Азия — Россия и в заседании Совета глав государств СНГ. Во время визита в Душанбе, помимо прочего, предусматриваются двусторонние встречи главы российского государства с лидерами ряда стран.

Ранее Путин подарил Рахмону книгу об истории таджиков.