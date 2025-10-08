На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Таджикистана восхитился подарком Путина

Путин подарил Рахмону книгу об истории таджиков
true
true
true

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели в Ботаническом саду «Ирам» («Райский сад») в Душанбе неформальную встречу, в ходе которой российский лидер подарил подарок своему таджикскому коллеге. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщает агентство, Рахмон лично встретил Путина у трапа самолета. Российский лидер уже возложил цветы к монументу основателю государства таджиков Исмаилу Сомони.

Президент России подарил таджикскому лидеру роскошно оформленную книгу, отметив, что такая книга называется «Таджики» и их всего 25. Российский лидер отметил, что преподносит Рахмону первый экземпляр, пояснив, что это научное исследование, монография.

«Самый лучший подарок», — восхитился Рахмон.

8 октября Путин прибыл с государственным визитом в Таджикистан, где будет находиться три дня. Лидеры двух государств обсудят вопросы, связанные с двусторонними отношениями. Ожидается подписание ряда межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов.

Также российский лидер примет участие во втором саммите «Центральная Азия — Россия», а также в заседании Совета глав государств СНГ. Во время визита в Душанбе помимо прочего предусматриваются двусторонние встречи главы российского государства с лидерами ряда стран.

Ранее Белоусов проинспектировал российскую военную базу в Таджикистане.

