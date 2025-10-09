Поплавская о письме Татьяны Лазаревой: «Сыграла так бездарно»

Актриса Яна Поплавская в Telegram-канале раскритиковала письмо Татьяны Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) российским правоохранительным органам.

Поплавская ответила Лазаревой стихом.

«И даже тут сыграла так бездарно. Могла бы постараться… Ну хоть как-то! Таланта нет, и пропиты мозги. В еврозапое не видно ни зги», — заявила артистка.

8 октября Татьяна Лазарева прокомментировала заочный приговор ее к 7 годам колонии и сделала отсылку к поэту Александру Пушкину.

Лазарева записала видео с «письмом Татьяны» российским правоохранительным органам. Она начала свое обращение словами: «Я к вам пишу — чего же боле? Довольно хвостиком вилять». Первые строки отсылают к отрывку из романа Пушкина «Евгений Онегин».

В стихотворном изложении Лазарева порассуждала о своем приговоре. Она в шутке отметила, что с формулировкой «заочно» Госдуме можно было бы приговорить темника Золотой Орды Мамая, 200 тысяч поляков или «даже трех Наполеонов».

7 октября суд в Москве заочно приговорил Татьяну Лазареву к 7 годам колонии — к ранее назначенному ей сроку в 6,5 года добавили шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что Лазарева больше года не выплачивает иноагентский штраф.