Лазарева написала «письмо Татьяны» правоохранительным органам России

Телеведущая Лазарева заявила, что ее не беспокоит новый срок в России
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «ЛАЗАРЕВА ТУТ!»

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале прокомментировала заочный приговор ее к 7 годам колонии и сделала отсылку к поэту Александру Пушкину.

«Вчера мне снова дали новый срок — но, честно говоря, он меня совсем не беспокоит. Зато писало столько людей с поддержкой — спасибо вам огромное», — поделилась телеведущая.

Лазарева записала видео с «письмом Татьяны» российским правоохранительным органам. Она начала свое обращение словами: «Я к вам пишу — чего же боле? Довольно хвостиком вилять». Первые строки отсылают к отрывку из романа Пушкина «Евгений Онегин».

«А может быть, в законном поле, судейским бубенцом звеня, вы четвертуете меня? Еще не опустилась ночь, но душа томлением полна. Заочно я осуждена. Я арестована заодно! И вот мой профиль и анфас теперь вошли в иконостас известной уголовной масти гуманитариев-врагов. Бежавших с русских берегов искать признания и счастья. Я тут вообще не при делах, но вам, конечно, видно шире. И я заочно в кандалах шагаю по родной Сибири», — заявила артистка.

В стихотворном изложении Лазарева порассуждала о своем приговоре. Она в шутке отметила, что с формулировкой «заочно» Госдуме можно было бы приговорить темника Золотой Орды Мамая, 200 тысяч поляков или «даже трех Наполеонов».

7 октября суд в Москве заочно приговорил Татьяну Лазареву к 7 годам колонии — к ранее назначенному ей сроку в 6,5 года добавили шесть месяцев.

