Стало известно, сколько Лазарева не выплачивает иноагентский штраф

РИА Новости: Лазарева больше года не выплачивает штраф на 42,8 тысячи рублей
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Татьяна Лазарева больше года не выплачивает долг по штрафу за нарушение порядка деятельности иностранного агента на 42,8 тысячи рублей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Из документов следует, что Лазарева была оштрафована на 40 тысяч рублей в октябре 2023 года. Телеведущая не оплатила его в срок, в связи с чем Пресненский районный суд выдал исполнительный лист. По нему судебные приставы возбудили исполнительное производство по взысканию необходимой суммы.

Согласно материалам, телеведущая до сих пор не погасила долг. Она должна выплатить 40 тысяч рублей по штрафу, а также исполнительский сбор в 2,8 тысячи рублей за просрочку.

7 октября суд в Москве заочно приговорил Татьяну Лазареву к 7 годам колонии — к ранее назначенному ей сроку в 6,5 года добавили шесть месяцев. Изначально телеведущую осудили за призывы к терроризму — из-за слов про «радость» об ударах ВСУ по российской территории. Новый же приговор связан с уклонением от обязанностей иноагентов. Лазарева сейчас проживает в Испании, но обещала «обязательно вернуться» в Россию.

Ранее телеведущая Лазарева вспомнила о своей жизни в Москве.

