«Будем обжаловать»: Татьяну Лазареву заочно приговорили к 7 годам колонии

Суд в Москве заочно приговорил Татьяну Лазареву* к 7 годам колонии — к ранее назначенному ей сроку в 6,5 года добавили шесть месяцев. Изначально телеведущую осудили за призывы к терроризму — из-за слов про «радость» об ударах ВСУ по российской территории. Новый же приговор связан с уклонением от обязанностей иноагентов. Лазарева сейчас проживает в Испании, но обещала «обязательно вернуться» в Россию.

Пресненский суд Москвы заочно приговорил телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 7 годам колонии по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщает РИА Новости.

«Назначить Лазаревой наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в колонии общего режима», — огласил судья (цитата по РИА Новости).

Как уточняет прокуратура Москвы, наказание назначено по совокупности преступлений, — к ранее назначенному телеведущей сроку в 6,5 года добавили шесть месяцев.

Адвокат Лазаревой Леонид Соловьев заявил, что будет обжаловать приговор.

«Да, будем обжаловать», — заявил он.

Уголовные дела Лазаревой

Суд начал рассматривать возбужденное против Лазаревой дело об уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ) в августе.

Следствие указывало, что в течение одного года телеведущую дважды привлекали к административной ответственности за это нарушение. Штрафы за нее, по данным суда, оплачивала сестра.

«Лазарева Т.Ю. является актрисой, телеведущей и общественным деятелем, в связи с чем словосочетание «иностранный агент» вызывает ассоциации, подрывающие к ней доверие в обществе», — говорилось в судебных документах (цитата по РИА Новости).

До этого Лазарева уже была заочно осуждена в России: в конце 2024-го Второй Западный окружной военный суд приговорил ее к 6,5 года лишения свободы по делу о пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и запретил заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов, в течение четырех лет. Приговор связан с ее высказываниями об ударах Вооруженных сил Украины по территории России: в 2023-м она заявила в интервью, что «радуется» атакам украинских дронов.

Впоследствии уже после вынесения заочного приговора, телеведущая назвала эти слова искренними. «Скажите мне, дети, должна была я тогда соврать — или все-таки ответить правду, которой от меня так ждал интервьюер?» — поинтересовалась Лазарева.

«Обязательно вернусь в Россию»

Татьяна Лазарева вместе с членами семьи покинула Россию в феврале 2022 года и в настоящее время проживает в Испании. Минюст признал ее иностранным агентом, а в июне прошлого года Росфинмониторинг внес Лазареву в перечень лиц, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремизму и терроризму.

В конце сентября Лазарева в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявила, что ей комфортно жить в Испании.

«Мне нравится жить в Испании. Я вообще живу там, где мне нравится, если мне не запрещают», — рассказала телеведущая.

Позднее она заявила, что хочет вернуться в Россию и побывать в родном Новосибирске.

«Хотелось бы вернуться в Россию. Я, в общем-то, и не очень хотела оттуда уезжать, если честно. А уж когда смогу это сделать, не знаю. Но вернусь обязательно, хотя бы из любопытства», — сказала телеведущая.

Она рассказала, что в Новосибирске у нее было «много друзей».

«Я оттуда давно уже уехала: мне тогда было 28, а сейчас — 59. Там классно, и, конечно, я когда-нибудь туда вернусь. Привет там всем!» — добавила Лазарева.