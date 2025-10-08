Певец Шарлот о решении суда: «Я не признаю этот цирк»

Певец Шарлот назвал цирком, что его отправили в колонию общего режима

Певец Эдуард Шарлот возмутился решением Самарского областного суда отправить его в колонию общего режима. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным издания, Шарлот заявил на заседании, что «не признает этот цирк». Затем суд отключил артиста от видеосвязи.

8 октября Шарлоту оставили без удовлетворения апелляционную жалобу певца. Он просил оставить его в колонии-поселении вместо колонии общего режима.

В декабре 2023 года Шарлот стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. Шарлот признал вину и заверил, что совершал преступления неумышленно, принес извинения верующим и лично патриарху Кириллу. Также в его отношении были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти.

Поводом для возбуждения дел стали видеоролики, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленту, уничтожает военный билет, пародирует песню «День Победы», прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла и т. д. Певца приговорили к 5,5 года колонии-поселения.

