Прохор Шаляпин ответил на призыв отменить его из-за неудачной шутки над ребенком

Пользователи интернета обрушились с хейтом на певца Прохора Шаляпина из-за шутки над ребёнком в одном из развлекательных шоу, причём многие призывают его отменить. В беседе с Общественной Службой Новостей артист призвал не паниковать, заверив, что никого не обижал, а также подчеркнул, что уважает все профессии, однако сам не создан для работы.

Напомним, речь идёт об инцидентев шоу «Дети против», где мальчик спросил Шаляпина, работал ли он грузчиком, а тот в ответ пошутил, что уступил эту должность ему. После этого певца обвинили в унижении ребёнка и призвали запретить его.

Как объяснил артист, вопросы придумывают не сами дети, а сценаристы, поэтому, по сути, именно сценаристам он и отвечал, а не конкретно этому ребёнку.

«Поэтому, мои дорогие, вы зря паникуете, никто мальчика не обижал, мы после эфира очень мило беседовали», — заверил Шаляпин.

Он также отметил, что понимает, почему ему задали такой вопрос, пояснив, что это намек на отсутствие тяжёлой работы в его жизни. Певец вновь подчеркнул, что создан не для этого, а для того, чтобы «дарить людям радость», а также подчеркнул, что ни в коем случае не пытается умалить значимость какого-либо труда, включая грузчиков.

«Но у меня нет такой специализации, у меня другая немного профессия», — заключил артист.

До этого он также признался, что не ожидал такой реакции пользователей на свою безобидную шутку. Шаляпин также напомнил, что его мама работала сестрой-хозяйкой в больнице, а он сам водителем трамвая, поэтому он не может не уважать рабочие специальности.

