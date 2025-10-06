На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Прохор Шаляпин пошутил над ребенком и столкнулся с хейтом

Певец Шаляпин заявил, что не видит смысла оправдываться за шутку над ребенком
true
true
true
close
ТНТ

Певец Прохор Шаляпин столкнулся с хейтом после шутки над ребенком. Об этом сообщает «Москва 24».

В шоу «Дети против» мальчик спросил Шаляпина, работал ли он грузчиком. Артист пошутил, что уступил эту должность ему. Как заявил певец, ему не за что оправдываться. Он напомнил, что пришел на юмористическую передачу, где нужно было шутить.

По словам Шаляпина, он максимально деликатно себя вел с детьми. Он уверен, что нельзя «придраться» к его поведению в программе. Исполнитель уверен, что комментаторы своим возмущением транслируют мысль, что грузчиком работать стыдно.

«С каких пор быть грузчиком стало унижением для кого-либо из нас? Я не вижу в этом никакого унижения, а юморить на эту тему считаю допустимым», — отметил певец.

В августе Прохор Шаляпин сообщил, что выпустит свою первую книгу. Дебютная книга исполнителя называется «Главное — не уработаться».

В мае Шаляпину предложили должность координатора рабочего кайфа после того, как он заявил о поиске таковой в социальных сетях. На одном из сайтов появилось объявление от имени известного онлайн-кинотеатра.

Ранее Шаляпин взял на подтанцовку plus size-модель, которая не прошла кастинг к Asti.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами