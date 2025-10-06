Прохор Шаляпин пошутил над ребенком и столкнулся с хейтом

Певец Шаляпин заявил, что не видит смысла оправдываться за шутку над ребенком

Певец Прохор Шаляпин столкнулся с хейтом после шутки над ребенком. Об этом сообщает «Москва 24».

В шоу «Дети против» мальчик спросил Шаляпина, работал ли он грузчиком. Артист пошутил, что уступил эту должность ему. Как заявил певец, ему не за что оправдываться. Он напомнил, что пришел на юмористическую передачу, где нужно было шутить.

По словам Шаляпина, он максимально деликатно себя вел с детьми. Он уверен, что нельзя «придраться» к его поведению в программе. Исполнитель уверен, что комментаторы своим возмущением транслируют мысль, что грузчиком работать стыдно.

«С каких пор быть грузчиком стало унижением для кого-либо из нас? Я не вижу в этом никакого унижения, а юморить на эту тему считаю допустимым», — отметил певец.

В августе Прохор Шаляпин сообщил, что выпустит свою первую книгу. Дебютная книга исполнителя называется «Главное — не уработаться».

В мае Шаляпину предложили должность координатора рабочего кайфа после того, как он заявил о поиске таковой в социальных сетях. На одном из сайтов появилось объявление от имени известного онлайн-кинотеатра.

Ранее Шаляпин взял на подтанцовку plus size-модель, которая не прошла кастинг к Asti.