«Верчусь, как белка»: Прохор Шаляпин рассказал о сумме будущей пенсии

Певец Шаляпин признался, что его пенсия с учетом стажа не превысит 20 тыс. рублей
Певец Прохор Шаляпин рассказал, что старается сегодня зарабатывать как можно больше, чтобы иметь возможность делать сбережения на старость. В беседе с Общественной Службой Новостей он заявил, что не рассчитывает на помощь со стороны государства, так как с учетом стажа его пенсия составит 17-20 тыс. рублей.

«Я сейчас верчусь, честно говоря, как та белка в колесе. И я думаю, что так и будет продолжаться много лет. Корпоративы, концерты, частные вечеринки — все это моя ниша, и пока есть возможность — работаем», — отметил исполнитель.

Он добавил, что его пенсия, вероятно, не превысит 20 тыс. рублей, но добавил, что при награждении и получении новых званий и регалий со стороны государства есть шанс на хорошую пенсию в районе 40 тыс. рублей.

До этого лидер группы «Руки Вверх!», певец Сергей Жуков рассказал, что рассчитывает на более существенную пенсию, если сбудется его желание, и он получит звание «Заслуженный артист РФ». Оценивая такую перспективу, лидер «Руки Вверх!» подчеркнул, что хотел бы иметь такое звание, как и любой артист.

Ранее Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии.

