Попавший под волну хейта Прохор Шаляпин оправдался за шутку над ребенком

Певец Прохор Шаляпин, на которого обрушилась волна хейта из-за шутки над ребенком, заявил, что даже подумать не мог, что к его словам могут так придраться. Артист подчеркнул, что никого не хотел обидеть и уважает все профессии, передает 360.ru.

Напомним, певец столкнулся с хейтом после шутки над ребенком в шоу «Дети против». Мальчик спросил Шаляпина, работал ли он грузчиком, а тот в ответ пошутил, что уступил эту должность ему. Пользователи обвинили его в унижении ребенка, на что он ответил, что пришел на юмористическую передачу, где нужно было шутить, а также подчеркнул, что своим возмущением комментаторы транслируют мысль, как будто грузчиком работать стыдно.

По словам певца, он не ожидал, что его словам так могут так придраться, напомнив, что во время съемок ни один из детей не заплакал и не нахмурился.

«У меня даже мыслей не было, что там могут придраться к какому-то там грузчику — не грузчику, все профессии полезны. Моя мама работала сестрой-хозяйкой в больнице, а я лично — водителем трамвая», — подчеркнул артист.

