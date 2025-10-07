Верховный суд встал на сторону Козловского в деле против Бородина

Верховный суд встал на сторону Козловского в деле о защите чести и достоинства

Верховный суд (ВС) России признал законным решение об удовлетворении иска актера Данилы Козловского о защите чести и достоинства к главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталию Бородину, который обвинял артиста в дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Таким образом, ВС поддержал артиста. Суд отклонил жалобу главы (ФПБК) на решение московского суда, признавшего сведения, которые он публиковал в своем Telegram-канале, порочащими актера и взыскавшего с него компенсацию морального вреда.

В апреле 2023 года Бородин обратился в Генеральную прокуратуру РФ с заявлением о том, что после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине Козловский уехал в США, а потом решил вернуться в Россию и выступить в театрах в Москве и Санкт-Петербурге. Бородин требовал от Генпрокуратуры проверить актера на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за дружбы с иноагентом — режиссером Александром Роднянским (признан в РФ иностранным агентом).

Козловский в ответ заявил, что у него нет второго гражданства, а из России он уезжал, чтобы навестить своего ребенка в Соединенных Штатах. Кроме того, он опроверг слова Бородина о том, что якобы критиковал власти РФ.

Ранее Собчак заявила, что Козловского не смогли «отменить» за антивоенные взгляды, поскольку за него «позвонили куда надо».