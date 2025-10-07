На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Верховный суд встал на сторону Козловского в деле против Бородина

Верховный суд встал на сторону Козловского в деле о защите чести и достоинства
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Верховный суд (ВС) России признал законным решение об удовлетворении иска актера Данилы Козловского о защите чести и достоинства к главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталию Бородину, который обвинял артиста в дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Таким образом, ВС поддержал артиста. Суд отклонил жалобу главы (ФПБК) на решение московского суда, признавшего сведения, которые он публиковал в своем Telegram-канале, порочащими актера и взыскавшего с него компенсацию морального вреда.

В апреле 2023 года Бородин обратился в Генеральную прокуратуру РФ с заявлением о том, что после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине Козловский уехал в США, а потом решил вернуться в Россию и выступить в театрах в Москве и Санкт-Петербурге. Бородин требовал от Генпрокуратуры проверить актера на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за дружбы с иноагентом — режиссером Александром Роднянским (признан в РФ иностранным агентом).

Козловский в ответ заявил, что у него нет второго гражданства, а из России он уезжал, чтобы навестить своего ребенка в Соединенных Штатах. Кроме того, он опроверг слова Бородина о том, что якобы критиковал власти РФ.

Ранее Собчак заявила, что Козловского не смогли «отменить» за антивоенные взгляды, поскольку за него «позвонили куда надо».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами