Собчак о возвращении Козловского на сцену: «Битва покровителей?»

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале прокомментировала возвращение актера Данилы Козловского на сцену.

Собчак заявила, что рада за Козловского, которого не смогли отменить за антивоенные взгляды, поскольку за него «позвонили куда надо».

«Два примера: два отличных наших артиста. Ваня Ургант и Данила Козловский. И два разных исхода. Получается, что это не новые законы нового времени, а просто битва покровителей?» — отметила журналистка.

Собчак добавила, что Данила Козловский писал более «жесткие антивоенные посты», нежели Иван Ургант, который просто выложил в соцсеть черный квадрат. Она считает, что Козловского «разбанили», так как у него оказалась более влиятельная поддержка.

24 апреля стало известно, что Козловский впервые выступит в России. Актер представит 20 июня на сцене Театра Эстрады в Москве свой моноспектакль FRANK.

Козловский давно не выступал в РФ из-за конфликта с руководителем Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным, который обвинял актера в экстремизме и дискредитации армии.

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