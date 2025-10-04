На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда сериала «Спрут» умер в возрасте 76 лет

В Монако умер итальянский актер Ремо Джироне
Maurizio D'Avanzo/Global Look Press

Итальянский актер Ремо Джироне скончался в Монако в возрасте 76 лет. Об этом сообщает агентство Ansa.

Славу звезде итальянского кинематографа принесла роль мафиози Тано Каридди из сериала «Спрут», с которым сначала сражается комиссар Каттани (Микеле Плачидо), а затем судья Сильвия Конти (Патрисия Милларде).

Всего актер снялся более чем в 50 фильмах, включая голливудские — «Ford против Ferrari» Джеймса Мэнголда и «Великий уравнитель 3» Антуана Фукуа.

«Я начинал с роли Раскольникова на сцене в «Преступлении и наказании». Он выходит за рамки общепринятой морали и убивает процентщицу. Многое из этого персонажа я перенес в Тано Каридди», — рассказывал он в недавнем интервью.

По словам Джироне, он никогда не отказывался от персонажей только потому, что они отрицательные.

«Значимые персонажи, вне зависимости от своих моральных качеств, двигают историю вперед. Сюжет становится сильнее, если у «хорошего» персонажа есть значимый «плохой» антагонист, потому что он создает контраст. Если антагонист неинтересен, история не работает», — рассказывал он.

Накануне умерла голос Буратино и Русалочки Нина Гуляева.

Ранее актер и каскадер Сергей Рыбин ушел из жизни в возрасте 51 года.

