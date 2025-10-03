На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Умерла голос Буратино и Русалочки Нина Гуляева

Актриса Гуляева скончалась в возрасте 94 лет
Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Народная артистка России Нина Гуляева умерла в возрасте 94 лет. Об этом сообщило издание «Подъем» со ссылкой на МХТ им. Чехова.

В этом театре актриса сыграла около 60 ролей. Последними ее спектаклями стали «Белые ночи» в МХТ и «Дядя Ваня» в Театре наций .

«Она играла их, не уступая в фантазии и азарте молодым артистам, с которыми щедро делилась секретами мастерства, так же – из рук в руки – полученными когда-то от великих мхатовских стариков. Нина Ивановна была частью Художественного театра на протяжении большей половины его существования», — рассказали коллеги.

Уход актрисы назвали огромной потерей для театра.

Нина Гуляева также озвучивала фильмы и мультфильмы. Ее голосом говорят Людмила из «Руслана и Людмилы», Буратино, Русалочка и другие персонажи.

Накануне российский актер и каскадер Сергей Рыбин ушел из жизни в возрасте 51 года.

Ранее после продолжительной болезни умер заслуженный артист Кубани Георгий Хадышьян.

