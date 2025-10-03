В Москве завершили установку скульптуры «Большая глина №4» на новом месте

Установка скульптуры «Большая глина №4» возле офиса НОВАТЭК на Ленинском проспекте в Москве завершена. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что скульптуру установили в парке перед офисным зданием компании по адресу: Ленинский проспект, владение 90/2.

Монтаж «Большой глины №4» занял неделю.

До этого сообщалось, что скульптуру, располагавшуюся у Дома культуры «ГЭС-2» в центре Москвы, разбирали пять дней. Ее демонтаж завершился 2 августа.

Скульптура «Большая глина №4» Урса Фишера представляет собой отлитую из алюминия 12-метровую композицию — копию комка глины, который автор разминал в руках. Она была установлена у Дома культуры «ГЭС-2» в 2021 году — тогда она стала мемом, поскольку москвичи и гости города увидели сходство работы с человеческими экскрементами.

В июле 2025 года начался демонтаж скульптуры. В «ГЭС-2» подчеркнули, что изменения происходят в рамках плановой ротации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме порадовались демонтажу скульптуры «Большая глина №4».