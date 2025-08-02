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В Москве пять дней разбирали скандальную скульптуру

В Москве закончился демонтаж «Большой глины №4»
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Алексей Майшев/РИА Новости

В Москве пять дней разбирали скандальную скульптуру «Большая глина №4». Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас располагавшаяся у Дома культуры «ГЭС-2» в центре Москвы скульптура полностью разобрана, начатый 28 июля демонтаж закончился.

Демонтировано, уточняет агентство, даже основание скульптуры, все части скульптуры упакованы и ждут отправки.

Скульптура «Большая глина №4» Урса Фишера представляет собой отлитую из алюминия 12-метровую композицию — копию комка глины, который автор разминал в руках. Она была установлена у Дома культуры «ГЭС-2» в 2021 году — тогда она стала мемом, поскольку москвичи и гости города увидели сходство работы с человеческими экскрементами.

До этого произведение выставлялось во Флоренции на площади Синьории в 2017 году. Это метафора человеческой потребности творить и одновременно иллюстрация одной из миссий «ГЭС-2» — дать такую возможность любому желающему.

На месте «Большой глины» в скором времени будет установлена новая скульптура. Что это будет, пока неизвестно.

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