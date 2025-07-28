«Какашка»: в Госдуме порадовались демонтажу скульптуры «Большая глина №4»

В центре Москвы начали демонтаж скульптуры «Большая глина №4», ставшую объектом критики после установки почти три года назад. Первая замглавы комитета Госдумы по искусству, депутат Елена Драпеко в разговоре с «Газетой.Ru» сообщила, что «Глине» не место в столице.

«Это которая в форме какашки? Это замечательно, конечно, зачем она нужна нам в центре Москвы? Какие чувства она у граждан возбуждает? Ничего, кроме негодования, не вызывает», — сказала Драпеко.

Она добавила, что по закону собственник территории имел право устанавливать памятник на свой вкус. Депутат пока не знает, какую скульптуру установят на месте «Большой глины».

«Когда появится, тогда и обсудим», — заключила депутат.

В понедельник 28 июля в Москве начали разбирать скульптурную композицию «Большая глина №4» швейцарского художника Урса Фишера. Она была установлена около культурного пространства «ГЭС-2» летом 2021 года и стала предметом для споров — искусствоведы и москвичи критиковали произведение. В «ГЭС-2» сообщили, что скульптуру убирают в рамках запланированной ротации. Новую экспозицию обещают открыть в августе, название и автора объявят позже.

Ранее сообщалось, что бюст Николая II появился в Урюпинске на месте памятника Сталину.