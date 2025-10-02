«Самая честная история — это архитектура»: Евгений Ткачук открыл экскурсию по революционной Москве

Премьера киноромана Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» состоится 10 октября — и к этому событию в столице России подготовили экскурсию «Москва 1905–1924: между троном и мавзолеем». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра START.

Первыми оценить новый маршрут смогли актеры сериала: Евгений Ткачук, исполнивший в проекте роль Владимира Ленина, Александр Мизев (революционера Лютера) и актриса Мария Шумакова, воплотившая на экране образ Марии Андреевой.

«Как мне кажется, прежде чем понять, куда идти, надо понимать, откуда пришел. Поэтому, конечно, стоит изучать нашу историю. Самая честная история — это архитектура, как мы сегодня узнали. И на ней можно учиться и понимать взаимосвязи мира и нашего народа», — поделился впечатлениями Ткачук.

Старт экскурсий запланирован на 5 октября, они будут доступны на протяжении всего месяца. Участники полуторачасовой прогулки смогут по-новому взглянуть на знаковые места столицы: от Большого театра и гостиницы «Националь» до Мавзолея, а также узнать интересные факты о съемках киноромана.

«Я люблю архитектуру, немного в ней разбираюсь. Но я, например, не знала, что в «Национале» менялась мозаика, даже не обращала на это внимание. Благодаря нашему чудесному гиду я это узнала. И в целом, подача информации на экскурсии была очень легкая, интересная, не занудная, с юмором», — поделилась актриса Шумакова.

Ранее сообщалось, что Warner Bros. вернулась в Россию.