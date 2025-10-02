Warner Bros. вернулась в Россию

Киностудия Warner Bros. подала заявку на регистрацию своего товарного знака в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент), несмотря на уход с российского рынка. Об этом сказано на сайте ведомства.

Согласно данным Роспатента, заявка поступила 10 августа 2025 года из штаб-квартиры компании в Калифорнии, США. Решение о регистрации было принято 18 сентября 2025 года. Регистрация осуществлена по 13 классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ): № 09, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 35, 38, 41, 42, 43, 45.

Warner Bros. получила право на производство и продажу разнообразной продукции в России, в том числе фильмов, часов, мужской и женской одежды, видеоигр, домашней посуды, аксессуаров для мобильных телефонов и канцелярских товаров. В перечень также вошли ювелирные изделия, игрушки, блокноты и различные бытовые предметы, такие как формы для пирогов.

После начала спецоперации на Украине приостановили работу в России или ушли с российского рынка более 250 зарубежных компаний, в том числе и Warner Bros.

