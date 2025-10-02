На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Warner Bros. вернулась в Россию

Покинувшая РФ студия Warner Bros. зарегистрировала товарный знак в Роспатенте
true
true
true
close
ImagePressAgency/Global Look Press

Киностудия Warner Bros. подала заявку на регистрацию своего товарного знака в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент), несмотря на уход с российского рынка. Об этом сказано на сайте ведомства.

Согласно данным Роспатента, заявка поступила 10 августа 2025 года из штаб-квартиры компании в Калифорнии, США. Решение о регистрации было принято 18 сентября 2025 года. Регистрация осуществлена по 13 классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ): № 09, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 35, 38, 41, 42, 43, 45.

Warner Bros. получила право на производство и продажу разнообразной продукции в России, в том числе фильмов, часов, мужской и женской одежды, видеоигр, домашней посуды, аксессуаров для мобильных телефонов и канцелярских товаров. В перечень также вошли ювелирные изделия, игрушки, блокноты и различные бытовые предметы, такие как формы для пирогов.

После начала спецоперации на Украине приостановили работу в России или ушли с российского рынка более 250 зарубежных компаний, в том числе и Warner Bros.

Ранее сообщалось, что актер Киллиан Мерфи займется производством сиквела «Острых козырьков».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами