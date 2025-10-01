На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юра Борисов в танце с Лерман едва не разбил антиквариат на 1,5 млн рублей

Актер Борисов на съемках «Хроник русской революции» едва не разбил дорогой антиквариат
true
true
true
close
START

Премьера грандиозного 16-серийного киноромана Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» состоится 10 октября в онлайн-кинотеатре START. О случае на съемках со звездой «Аноры» Юрой Борисовым «Газете.Ru» рассказала пресс-служба платформы.

В роли легендарной балерины Матильды Кшесинской в сериале снялась Ольга Лерман («Поехавшая», «Плевако»). Борисов сыграл одного из главных героев проекта — Михаила Прохорова, очарованного талантом балерины.

«Во время съемок сцены танца с Матильдой Кшесинской мы с Олей так кружились, кружились, а затем, выкручиваясь из этого танца, я случайно задел столик с какими-то графинчиками и бокалами. Дубль закончился, поворачиваюсь и вижу белые лица реквизиторов: Ты сейчас чуть на полтора миллиона тут все не уронил!» — смеется он.

Вся посуда оказалась антикварной, дорогим антиквариатом был и столик, на котором она стояла.

Сцены с участием Матильды Кшесинской снимались в исторических интерьерах особняка балерины в Санкт-Петербурге.

Также в киноромане сыграли Юлия Высоцкая, Никита Ефремов, Евгений Ткачук, Александр Мизев, Никита Каратаев, Тимофей Окроев и др.

В день премьеры киноромана онлайн станут доступны сразу четыре серии проекта.

Ранее стало известно, что премьера второго сезона популярного ретродетектива «Душегубы» — «Душегубы. 1989» — состоится в октябре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами