Юра Борисов в танце с Лерман едва не разбил антиквариат на 1,5 млн рублей

Актер Борисов на съемках «Хроник русской революции» едва не разбил дорогой антиквариат

Премьера грандиозного 16-серийного киноромана Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» состоится 10 октября в онлайн-кинотеатре START. О случае на съемках со звездой «Аноры» Юрой Борисовым «Газете.Ru» рассказала пресс-служба платформы.

В роли легендарной балерины Матильды Кшесинской в сериале снялась Ольга Лерман («Поехавшая», «Плевако»). Борисов сыграл одного из главных героев проекта — Михаила Прохорова, очарованного талантом балерины.

«Во время съемок сцены танца с Матильдой Кшесинской мы с Олей так кружились, кружились, а затем, выкручиваясь из этого танца, я случайно задел столик с какими-то графинчиками и бокалами. Дубль закончился, поворачиваюсь и вижу белые лица реквизиторов: Ты сейчас чуть на полтора миллиона тут все не уронил!» — смеется он.

Вся посуда оказалась антикварной, дорогим антиквариатом был и столик, на котором она стояла.

Сцены с участием Матильды Кшесинской снимались в исторических интерьерах особняка балерины в Санкт-Петербурге.

Также в киноромане сыграли Юлия Высоцкая, Никита Ефремов, Евгений Ткачук, Александр Мизев, Никита Каратаев, Тимофей Окроев и др.

В день премьеры киноромана онлайн станут доступны сразу четыре серии проекта.

Ранее стало известно, что премьера второго сезона популярного ретродетектива «Душегубы» — «Душегубы. 1989» — состоится в октябре.