Ретродетектив «Душегубы» о маньяках СССР возвращается

Премьера второго сезона популярного ретродетектива «Душегубы» — «Душегубы. 1989» — состоится в октябре. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Амедиатека.

Сериал будет доступен в двух форматах: с 6 октября он начнет выходить на телеканале НТВ, а с 20 октября — в Амедиатеке.

Сюжет основан на расследовании следователя Леонида Ипатьева (Сергей Марин), которому предстоит раскрыть связь между серией преступлений 1984 года и теми, что были совершены в 1989 году.

В 1984-м, во время одной из домашних вечеринок, женщина становится жертвой маньяка Николая Самойлова (Евгений Харитонов) — и расследованием преступления занимается московский следователь Максим Ковальский (Максим Стоянов). Он не только устанавливает местонахождение подозреваемого, но и доказывает причастность мужчины к ряду аналогичных случаев. Однако, спустя годы, в Московской области регистрируется новое происшествие, в котором снова подозревают Самойлова. Тот, в свою очередь, после оглашения приговора был помещен в психиатрическую больницу, однако незадолго до новой серии преступлений сбежал. К делу привлекают следователя по особо важным делам Леонида Ипатьева, которому предстоит выяснить, действительно ли новое преступление было совершено маньяком.

«В новом сезоне мой герой, следователь Ипатьев, заметно изменился — и внешне, и внутренне. Даже форма его усов трансформировалась. Если говорить о характере, то он стал мягче, более открытым, хотя принципы его остались прежними», — заявил Марин.

Главные роли в сериале исполнили Марин, Максим Стоянов, Зоя Бербер, Сергей Епишев и Дарья Урсуляк. Режиссерами проекта выступили Алексей Быстрицкий и Макс Кубринский.

Второй сезон ретродетектива «Душегубы» снят по мотивам реальных преступлений серийных маньяков — Николая Джумагалиева, известного как первый советский маньяк-каннибал, и Александра Скрынника, которого еще называют «молдавским Чикатило».

