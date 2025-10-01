На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ретродетектив «Душегубы» о маньяках СССР возвращается

Премьера второго сезона ретродетектива «Душегубы» состоится в октябре 2025 года
true
true
true
close
Онлайн-кинотеатра Амедиатека

Премьера второго сезона популярного ретродетектива «Душегубы» — «Душегубы. 1989» — состоится в октябре. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Амедиатека.

Сериал будет доступен в двух форматах: с 6 октября он начнет выходить на телеканале НТВ, а с 20 октября — в Амедиатеке.

Сюжет основан на расследовании следователя Леонида Ипатьева (Сергей Марин), которому предстоит раскрыть связь между серией преступлений 1984 года и теми, что были совершены в 1989 году.

В 1984-м, во время одной из домашних вечеринок, женщина становится жертвой маньяка Николая Самойлова (Евгений Харитонов) — и расследованием преступления занимается московский следователь Максим Ковальский (Максим Стоянов). Он не только устанавливает местонахождение подозреваемого, но и доказывает причастность мужчины к ряду аналогичных случаев. Однако, спустя годы, в Московской области регистрируется новое происшествие, в котором снова подозревают Самойлова. Тот, в свою очередь, после оглашения приговора был помещен в психиатрическую больницу, однако незадолго до новой серии преступлений сбежал. К делу привлекают следователя по особо важным делам Леонида Ипатьева, которому предстоит выяснить, действительно ли новое преступление было совершено маньяком.

«В новом сезоне мой герой, следователь Ипатьев, заметно изменился — и внешне, и внутренне. Даже форма его усов трансформировалась. Если говорить о характере, то он стал мягче, более открытым, хотя принципы его остались прежними», — заявил Марин.

Главные роли в сериале исполнили Марин, Максим Стоянов, Зоя Бербер, Сергей Епишев и Дарья Урсуляк. Режиссерами проекта выступили Алексей Быстрицкий и Макс Кубринский.

Второй сезон ретродетектива «Душегубы» снят по мотивам реальных преступлений серийных маньяков — Николая Джумагалиева, известного как первый советский маньяк-каннибал, и Александра Скрынника, которого еще называют «молдавским Чикатило».

Ранее звезда «Петрова и Васечкина» высказался о ремейке культового фильма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами