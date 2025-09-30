Звезда «Петрова и Васечкина» высказался о ремейке культового фильма

Актер Егор Дружинин высказался о ремейке культового фильма «Приключения Петрова и Васечкина», прославившего его. Хореографа цитирует aif.ru.

Недавно режиссер Петр Тодоровский начал съемки «Новейших приключений Петрова и Васечкина в горах Кавказа» в Пятигорске. Дружинин заявил в ответ на это, что не понимает, для чего снимать ремейки на старые советские кинохиты.

«В одну воду дважды вступить не дано», — сказал он.

В новой осовремененной истории Петя Васечкин, Вася Петров и Маша Старцева едут на экскурсию в Пятигорск и попадают в прошлое, где познакомятся с Лермонтовым и попытаются предотвратить его дуэль с Мартыновым.

Васечкина, которого в советском фильме играл Егор Дружинин, сыграет Дмитрий Калихов. Глебу Кулакову досталась роль Петрова, а Машу — Адель Гудаускас.

Егор Дружинин — хореограф и режиссер, с 2021 года является мастером и художественным руководителем курса музыкального театра в Институте современного искусства.

