Беглов рассказал, что снимут на «Ленфильме» после передачи городу

Беглов: на «Ленфильме» будут снимать фильмы о героическом прошлом России

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что будут снимать на студии «Ленфильм» после передачи городу. Его цитирует «Фонтанка».

По словам губернатора, студия займется патриотическим кино, среди новых картин могут быть и посвященные специальной операции России на Украине.

«Мы видим огромный потенциал в использовании искусства кино для приобщения новых поколений к истории нашей великой Родины, ее героическому прошлому, традиционным ценностям, сохранению богатейшего культурного наследия», — сказал Беглов.

29 апреля в «Ленфильме» началась проверка, которую поручил провести глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Директор киностудии Надежда Андрющенко в СК рассказала о юридических и финансовых проблемах киностудии. В частности, Андрющенко сообщила о том, что некоторые работы из золотой коллекции переданы в частные руки.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал инициативу по передаче «Ленфильма» в собственность Санкт-Петербурга.