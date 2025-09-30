Известная российская киностудия перейдет в собственность государства по указу Путина

Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал инициативу по передаче «Ленфильма» в собственность Санкт-Петербурга. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова, передает РИА Новости.

По словам главы Минкульта, работа киностудии будет сосредоточена на создании патриотического и исторического кино. Это откроет новые возможности для создания проектов, посвященных российским героям, а также для поддержки талантливых режиссеров и актеров, уточнила Любимова.

Министр добавила, что с новым статусом киностудия поможет сформировать у молодежи России чувство исторической ответственности, воспитать любовь к своей стране через качественные кинопродукты.

До этого сообщалось, что Генпрокуратура намерена национализировать компании «Метрострой», которая в период с 1993 по 2021 год оставалась единственной организацией, занимавшейся строительством петербургского метрополитена.

Ранее Росимуществу передали управление активом финской Fortum.