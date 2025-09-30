На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Известная российская киностудия перейдет в собственность государства по указу Путина

Путин поддержал инициативу по передаче «Ленфильма» в собственность Петербурга
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал инициативу по передаче «Ленфильма» в собственность Санкт-Петербурга. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова, передает РИА Новости.

По словам главы Минкульта, работа киностудии будет сосредоточена на создании патриотического и исторического кино. Это откроет новые возможности для создания проектов, посвященных российским героям, а также для поддержки талантливых режиссеров и актеров, уточнила Любимова.

Министр добавила, что с новым статусом киностудия поможет сформировать у молодежи России чувство исторической ответственности, воспитать любовь к своей стране через качественные кинопродукты.

До этого сообщалось, что Генпрокуратура намерена национализировать компании «Метрострой», которая в период с 1993 по 2021 год оставалась единственной организацией, занимавшейся строительством петербургского метрополитена.

Ранее Росимуществу передали управление активом финской Fortum.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами