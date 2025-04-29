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СК РФ инициировал проверку в киностудии «Ленфильм» из-за нарушений

Глава СК РФ Бастрыкин поручил провести проверку в «Ленфильме» из-за нарушений
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Алексей Даничев/РИА Новости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении киностудии «Ленфильм» по информации о нарушениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ.

Генеральный директор АО «Киностудия «Ленфильм» Надежда Андрющенко, сообщает агентство, рассказала о существующих юридических и финансовых проблемах киностудии во время совещания в СК РФ. Андрющенко уточнила, что из-за этого студия не может «в полной мере реализовать потенциал». Она также отметила, что ряд киноработ из золотой коллекции «Ленфильма» были переданы в частное пользование.

В связи с этим Следственный комитет России организовал доследственную проверку, по результатам которой принято процессуальное решение.

В марте компания «Радмир» подала заявление о признании банкротом киностудии «Ленфильм». Заседание по делу состоялось 22 апреля в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В начале марта министр культуры России Ольга Любимова в беседе с ТАСС уверила, что студию «Ленфильм» не закроют. Она отметила, что министерство культуры остается со студией как профильное ведомство.

Ранее сообщалось, что счета коуча Киркорова заблокированы из-за многомилионного долга.

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