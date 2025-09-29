«Я просто без ума»: Катя Лель сделала неожиданное признание в любви

Певица Катя Лель заявила, что очень любит калорийную пищу. В беседе с Общественной Службой Новостей она призналась, что среди её любимых блюд – всё, что завернуто в тесто и приготовлено с бульоном.

«Я просто без ума от всех видов грузинских хинкали. Всё, что завернуто в тесто и приготовлено с бульоном — обожаю. А у этого блюда столько разнообразных вариантов, что я пока все не попробую, не успокоюсь», — заявила артистка.

По её словам, она любит не только есть, но и готовить хинкали. По признанию звезды, для этого требуется немалая сноровка, поэтому лепить пельмени ей всё-таки удаётся лучше. В числе других любимых блюд певица назвала запечённые овощи, особенно выделив баклажаны с маслом и помидоры на костре, а среди десертов – слоёные сладости, включая пахлаву.

До этого Лель, якобы имеющая уникальный дар исцеления, в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что лечит людей бесплатно «по зову сердца». Исполнительница хита «Мой мармеладный» также отметила, что помогла многим людям, в том числе незнакомым. В июне коллега артистки Анита Цой заявила, что Лель с помощью своего целительного дара вылечила ей ногу.

Ранее Катя Лель обратилась за помощью в РФ из-за пропажи мужа во Франции.