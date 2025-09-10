Катя Лель обратилась за помощью в РФ из-за пропажи мужа во Франции: «Это все ужасно!»

Певица Катя Лель заявила, что подключила российские государственные структуры к расследованию о пропаже своего экс-супруга Игоря Кузнецова в Ницце, поскольку французские специалисты не могут продвинуться в поисках мужчины уже на протяжении пяти месяцев. Ее слова передает издание «7дней.ru».

«Это все ужасно! Я приняла решение все-таки из России вести расследование, чтобы Россия подавала во Францию официально уже дело о его поиске. И буквально на днях мы уже приступим к этому процессу», — пояснила исполнительница на презентации группы «ЗаVисть».

На том же мероприятии Лель сообщила, что ее дочь Эмилия сильно переживает из-за отца. Она отметила, что наследница пытается переживать ситуацию самостоятельно, но пока не работает с психологом.

В мае 2025 года артистка подтвердила, что Кузнецов пропал без вести. По словам Лель, бывший муж в последний раз выходил на связь из Ниццы 13 апреля в 17:00. Артистка узнала об исчезновении отца дочери от его друзей, которые связались с ней. Звезда отмечала, что активно занимается поисками экс-супруга.

