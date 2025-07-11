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Катя Лель рассказала, сколько берет за исцеление людей с помощью дара

Певица Катя Лель сообщила, что бесплатно лечит людей с помощью своего дара
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Из личного архива

Певица Катя Лель, якобы имеющая уникальный дар исцеления, в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, как и на каких условиях помогает людям. В июне коллега артистки Анита Цой заявила, что Лель с помощью своего целительного дара вылечила ей ногу.

«Делаю по зову сердца, денег не беру за это. Но есть вселенский обмен энергиями, который должен произойти, то есть человек должен рубль дать или конфетку за это, потому что не может в одну сторону идти энергия. Она должна возвращаться с благодарностью, поэтому должен произойти обмен энергиями с человеком, которому ты помогаешь, есть такой закон вселенский. Иначе ты будешь страдать, если не будешь получать взамен энергию», — поделилась Лель.

Исполнительница хита «Мой мармеладный» также отметила, что помогла многим людям, в том числе незнакомым.

«По телефону многим людям помогла, которых вообще никогда не видела и не знаю их. <...> При лечении необходима большая вера — моя и того человека», — подчеркнула Катя Лель.

Ранее Катя Лель рассказала, что делать при встрече с НЛО.

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