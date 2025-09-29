На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Режиссер оценил планы ввести систему возврата части затрат на создание фильмов в Якутии

Режиссер Бурнашев поддержал идею ввести систему ребейтов в Якутии
Shutterstock

Система ребейтов (возврата части затрат на создание фильмов), которую планируют ввести в Якутии, поможет привлечь дополнительные средства в экономику региона и начать сотрудничество кинематографистов со сторонними компаниями. Об этом НСН заявил якутский режиссер Степан Бурнашев, комментируя соответствующие планы.

Однако он подчеркнул, что использовать такую систему нужно разумно, для этого нужно иметь достаточное количество инфраструктуры - светового оборудования, камер, объективов и так далее. Бурнашев также поддержал планы по строительству нового кинопавильона в Якутии.

«Его еще не начали строить, но появление такого павильона способствовало бы увеличению количества оборудования и развитию инфраструктуры в целом, дабы регион стал намного привлекательнее для продукции местных кинематографистов, федеральных и иностранных компаний», — добавил режиссер.

25 сентября сообщалось, что Сбер совместно с «Росатомом» представили видеопроект «История будущего», посвященный изменениям, которые ожидают общество в ближайшие 25 лет. Фильм охватывает ключевые сферы жизни — от науки и профессий до социальных трансформаций, сообщили пресс-службы компаний. В проекте участвуют топ-менеджеры Сбера и «Росатома», писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, директор по маркетингу «Детского мира» и другие эксперты.

Ранее в России открылась первая в стране выставка о личности Сергея Эйзенштейна.

