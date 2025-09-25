В России создан фильм о вероятном будущем

Сбер совместно с «Росатомом» представили видеопроект «История будущего», посвященный изменениям, которые ожидают общество в ближайшие 25 лет. Фильм охватывает ключевые сферы жизни — от науки и профессий до социальных трансформаций, сообщили пресс-службы компаний.

Уточняется, что в проекте участвуют топ-менеджеры Сбера и «Росатома», писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, директор по маркетингу «Детского мира» и другие эксперты. В его рамках они рассуждают о роли человека в цифровом мире, границах между реальностью и виртуальностью, перспективах нейросетей и их возможном соперничестве с людьми.

По словам генерального директора сейлз-хауса СберСеллер Натальи Дмитриевой, проект позволяет обсудить ключевые вызовы, связанные с быстрыми технологическими изменениями, и найти эффективные решения для бизнеса и общества.

«История будущего» включает шесть тематических эпизодов: «Футурология», «Искусственный интеллект», «Архитектура и дизайн», «Энергетика», «Медицина и биохакинг» и «Маркетинг». Выпуски будут выходить в сентябре и октябре.

Эпизоды доступны на каналах СберМаркетинга в YouTube, Rutube и VK.