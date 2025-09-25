В России открылась первая в стране выставка о личности Сергея Эйзенштейна

Сергей Эйзенштейн — человек, который не просто изменил кинематограф или оказал на него влияние, он является одним из создателей киноискусства, а «Броненосец «Потемкин» — картина, которую смотрят, цитируют, изучают уже 100 лет во всем мире. Такое заявление сделал глава Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО Иван Лыкошин на открытии выставки «Сергей Эйзенштейн. Бесконечный человек».

Сообщается, что экспозиция создана РОСИЗО совместно с Музеем кино и приурочена к 100-летию выхода на экраны картины «Броненосец «Потемкин»». Она посвящена всестороннему анализу творчества Эйзенштейна.

Научным консультантом выставки выступил киновед, историк кино, специалист по творчеству режиссера Наум Клейман. Он отметил, что это первая в России экспозиция о личности, жизни и творчестве Эйзенштейна, а не только его графике.

На выставке представлены кино- и фотоматериалы, живопись и авангардные инсталляции, отражающие, по замыслу организаторов, внутренний мир режиссера. Важной частью экспозиции назван документальный фильм о роли Эйзенштейна в мировом кино, снятый в формате интервью с известными киноведами.

«Наша выставка — ключ к пониманию природы картин Эйзенштейна и контекста событий, влиявших на их создание», — подчеркнул Лыкошин.

Выставка будет работать с 25 сентября 2025 года по 25 января 2026 года.