На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России открылась первая в стране выставка о личности Сергея Эйзенштейна

В Москве открылась экспозиция к 100-летию выхода фильма «Броненосец «Потемкин»»
true
true
true
close
РИА Новости

Сергей Эйзенштейн — человек, который не просто изменил кинематограф или оказал на него влияние, он является одним из создателей киноискусства, а «Броненосец «Потемкин» — картина, которую смотрят, цитируют, изучают уже 100 лет во всем мире. Такое заявление сделал глава Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО Иван Лыкошин на открытии выставки «Сергей Эйзенштейн. Бесконечный человек».

Сообщается, что экспозиция создана РОСИЗО совместно с Музеем кино и приурочена к 100-летию выхода на экраны картины «Броненосец «Потемкин»». Она посвящена всестороннему анализу творчества Эйзенштейна.

Научным консультантом выставки выступил киновед, историк кино, специалист по творчеству режиссера Наум Клейман. Он отметил, что это первая в России экспозиция о личности, жизни и творчестве Эйзенштейна, а не только его графике.

На выставке представлены кино- и фотоматериалы, живопись и авангардные инсталляции, отражающие, по замыслу организаторов, внутренний мир режиссера. Важной частью экспозиции назван документальный фильм о роли Эйзенштейна в мировом кино, снятый в формате интервью с известными киноведами.

«Наша выставка — ключ к пониманию природы картин Эйзенштейна и контекста событий, влиявших на их создание», — подчеркнул Лыкошин.

Выставка будет работать с 25 сентября 2025 года по 25 января 2026 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами