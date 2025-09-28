На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Погребняк о партии Shaman: «Непонятно, какая идея»

Модель Погребняк усомнилась в реальности романа Shaman и Мизулиной после создания партии
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Модель и блогерша Мария Погребняк в Telegram-канале оценила созданную партию «Мы» певцом Shaman (Ярослав Дронов – настоящее имя).

Погребняк призналась, что не понимает смысла созданной партии. Она также усомнилась в том, что роман Дронова и Мизулиной настоящий.

«Непонятно, какая идея у партии, но да ладно. Главный теперь вопрос: так у них любовь или объединение усилий для баллотирования в Думу?» – отметила блогерша.

1 сентября Shaman подарил возлюбленной Екатерине Мизулиной партию «Мы». Певец преподнес подарок в российском лесу. Он оформил стенд партии в большую коробку, украшенную лентой с цветами флага России.

27 сентября Shaman подтвердил существование своей партии «Мы». Он опубликовал ролик, в котором со своей возлюбленной — главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной — накрывает большой стол для жителей Коломны.

В Коломне Shaman решил отметить регистрацию объединения, которой уделил мало внимания из-за подготовки к международному музыкальному конкурсу «Интервидение».

Ранее Мизулина спровоцировала слухи о помолвке с Shaman.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами