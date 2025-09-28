Погребняк о партии Shaman: «Непонятно, какая идея»

Модель Погребняк усомнилась в реальности романа Shaman и Мизулиной после создания партии

Модель и блогерша Мария Погребняк в Telegram-канале оценила созданную партию «Мы» певцом Shaman (Ярослав Дронов – настоящее имя).

Погребняк призналась, что не понимает смысла созданной партии. Она также усомнилась в том, что роман Дронова и Мизулиной настоящий.

«Непонятно, какая идея у партии, но да ладно. Главный теперь вопрос: так у них любовь или объединение усилий для баллотирования в Думу?» – отметила блогерша.

1 сентября Shaman подарил возлюбленной Екатерине Мизулиной партию «Мы». Певец преподнес подарок в российском лесу. Он оформил стенд партии в большую коробку, украшенную лентой с цветами флага России.

27 сентября Shaman подтвердил существование своей партии «Мы». Он опубликовал ролик, в котором со своей возлюбленной — главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной — накрывает большой стол для жителей Коломны.

В Коломне Shaman решил отметить регистрацию объединения, которой уделил мало внимания из-за подготовки к международному музыкальному конкурсу «Интервидение».

Ранее Мизулина спровоцировала слухи о помолвке с Shaman.