«Заметили кольцо»: Мизулина спровоцировала слухи о помолвке с Shaman

Spletnik.ru: глава ЛБИ Мизулина вышла в свет с кольцом на безымянном пальце
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина спровоцировала слухи о возможной помолвке со своим возлюбленным, популярным исполнителем Shaman (настоящее имя —Ярослав Дронов). Об этом сообщает Spletnik.ru.

Как отмечает сайт, Мизулина и Дронов стали героями светской хроники, поскольку внимание привлекло кольцо с крупным камнем на безымянном пальце 41-летней общественницы. С подобным украшением, подчеркивает Spletnik.ru, глава ЛБИ появилась на премьере фильма «Август».

Однако официальные комментарии пока отсутствуют: ни Мизулина, ни Дронов не подтвердили информацию о помолвке.

В октябре 2024 года Shaman официально развелся с топ-менеджером компании «Мегафон» Еленой Мартыновой. В марте 2025-го артист подтвердил свои отношения с Екатериной Мизулиной.

До этого Shaman рассказывал, что намерен сыграть свадьбу со своей избранницей, но не уточнял конкретную дату. Он также называл Мизулину настоящей находкой, признавшись, что долго искал человека, способного принять его гастрольный график.

