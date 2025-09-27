Shaman подтвердил существование своей партии «Мы»

Певец Shaman заявил, что его партия «Мы» действительно существует

Заслуженный артист России Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) подтвердил существование своей партии «Мы». Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Партия «Мы» существует. Это не шутка», — говорит он в новом видео.

Также в видеоролике Shaman показал, как со своей невестой — главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной — накрывает большой стол для жителей Коломны.

В Коломне Shaman решил отметить регистрацию объединения, которой уделил мало внимания из-за подготовки к международному музыкальному конкурсу «Интервидение».

«Устроили гуляния с песнями и танцами, накрыли стол, блины, самовары», — рассказала пара.

1 сентября Shaman подарил возлюбленной Екатерине Мизулиной партию «Мы». Певец преподнес подарок в российском лесу. Он оформил стенд партии в большую коробку, украшенную лентой с цветами флага России.

Ранее Shaman сравнил себя и Мизулину с парой неразлучников.