Shaman подтвердил существование своей партии «Мы»

Певец Shaman заявил, что его партия «Мы» действительно существует
Сергей Бобылев/РИА Новости

Заслуженный артист России Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) подтвердил существование своей партии «Мы». Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Партия «Мы» существует. Это не шутка», — говорит он в новом видео.

Также в видеоролике Shaman показал, как со своей невестой — главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной — накрывает большой стол для жителей Коломны.

В Коломне Shaman решил отметить регистрацию объединения, которой уделил мало внимания из-за подготовки к международному музыкальному конкурсу «Интервидение».

«Устроили гуляния с песнями и танцами, накрыли стол, блины, самовары», — рассказала пара.

1 сентября Shaman подарил возлюбленной Екатерине Мизулиной партию «Мы». Певец преподнес подарок в российском лесу. Он оформил стенд партии в большую коробку, украшенную лентой с цветами флага России.

Ранее Shaman сравнил себя и Мизулину с парой неразлучников.

