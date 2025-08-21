Расторгуев посчитал, что песню «Любэ» не стоит включать в школьную программу

Певец Расторгуев: нужно учитывать мнение детей при отборе песен для школьной программы

Солист «Любэ» Николай Расторгуев в беседе с ТАСС усомнился, что песню «Конь» стоит добавлять в школьную программу.

Расторгуев понимает, откуда возникла такая идея. Он отметил, что песня очень популярна. Однако, по мнению артиста, композицию не стоит добавлять в программу школьных уроков музыки. Певец уверен, что в этих вопросах нужно учитывать мнение детей в первую очередь.

«Мы не можем никому советовать, какие песни должны звучать на уроках музыки. Наверное, надо у детей спросить, что они хотят учить, что им больше нравится», — заявил певец.

20 августа музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что песню группы «Любэ» «Конь» нужно внести в школьную программу.

Бабичев отметил, что композиция вошла в культурный код граждан настолько, что некоторые считают ее народной. По словам критика, у песни прекрасные авторы. Текст трека написал поэт-песенник Александр Шаганов, а музыку — композитор Игорь Матвиенко.

По мнению Бабичева, в школьную программу нужно включать те песни, которые проверены временем.

