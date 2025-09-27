Мария Погребняк показала иконы, которые написала в восемь лет

Певица, модель и блогерша Мария Погребняк посетила квартиру, в которой выросла, и поделилась воспоминаниями. Новый пост появился в Telegram-канале Погребняк.
По словам модели, в квартире ничего не изменилось — на полках стоят иконы, который Погребняк написала еще в начальной школе.
«Родители хранят мои иконы, которые я писала в 8 лет! На стене висит картина, написанная мной в 6 лет», — написала она.
Погребняк подчеркнула, что из детства у нее остались самые теплые воспоминания, и она была залюбленным ребенком.
6 сентября Погребняк родила четвертого сына Владимира. Она рассказала, что родила без единого разрыва и боли. Ольга Бузова стала крестной матерью малыша.
Погребняк также воспитывает троих сыновей — Артема, Павла и Алексея — от бывшего мужа, футболиста Павла Погребняка. В сентябре 2023 года Мария развелась с футболистом. 1 сентября 2024-го Погребняк официально вышла замуж за бизнесмена Игоря Головинского.
Недавно модель рассказала, как материнство меняет жизнь женщины.
