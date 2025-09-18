Мария Погребняк о материнстве: «У тебя нет выходных»

Певица Мария Погребняк призналась в беседе с «Пятым каналом», что материнство полностью меняет жизнь женщины.

По словам Погребняк, развивает ответственность, убирает из жизни эгоизм и учит терпению.

«Ты осваиваешь сразу несколько профессий: и повар, и врач, и уборщица, и водитель, и воспитатель, и психолог, и так далее. У тебя нет выходных. Ты не можешь сказать: «Дети, все, мама уехала в отпуск». Ты не можешь показать детям свою раздражительность или усталость. Ты всегда детей встречаешь с улыбкой», — поделилась блогерша.

6 сентября Погребняк родила четвертого сына Владимира. Она рассказала, что родила без единого разрыва и боли. Ольга Бузова стала крестной матерью малыша.

Погребняк также воспитывает троих сыновей — Артема, Павла и Алексея — от бывшего мужа, футболиста Павла Погребняка. В сентябре 2023 года Мария развелась с футболистом. 1 сентября 2024-го Погребняк официально вышла замуж за бизнесмена Игоря Головинского.

