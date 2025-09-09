Мария Погребняк рассказала о вымогательствах мошенников

Модель Погребняк заявила, что мошенники требовали с нее млн рублей за аккаунт

Модель и блогерша Мария Погребняк рассказала в Telegram-канале, что мошенники украли ее аккаунт в WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией).

Погребняк призналась, что через WhatsApp работала со многими людьми и компаниями. По словам модели, через некоторое время злоумышленники связались с ней и потребовали миллион рублей за аккаунт.

«Через несколько дней мне написали в Telegram и предложили вернуть аккаунт... за сумму с шестью нулями. Когда я не ответила, то начались звонки. Я никогда не плачу негодяям! Поэтому просто пошла и оформила новый номер для WhatsApp. Благо, мой основной телефонный номер остался прежним — кому действительно нужно, всегда сможет дозвониться по обычной связи», — поделилась блогерша.

Погребняк попросила поклонников быть бдительными. Она призвала никогда и никому не называть код, который приходит на телефон.

6 сентября Погребняк родила четвертого сына Владимира. Она рассказала, что родила без единого разрыва и боли. Ольга Бузова стала крестной матерью малыша.

Погребняк также воспитывает троих сыновей — Артема, Павла и Алексея — от бывшего мужа, футболиста Павла Погребняка. В сентябре 2023 года Мария развелась с футболистом. 1 сентября 2024-го Погребняк официально вышла замуж за бизнесмена Игоря Головинского.

Ранее Мария Погребняк намекнула на беременность.