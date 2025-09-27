На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о приведших к кончине Людмилы Гавриловой болезнях

Mash: актриса Гаврилова страдала от цирроза печени и болезни сердца
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Людмила Гаврилова, известная по сериалу «Склифосовский-11» и спектаклю «Петровы в гриппе», перед кончиной страдала от тяжелых болезней. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, у нее были цирроз печени и болезнь сердца.

Недавно, утверждает источник издания, ее экстренно госпитализировали в Москве. Артистка провела в больнице несколько дней, после чего ее состояние ухудшилось. Реанимировать Гаврилову было невозможно. Ее не стало 24 сентября.

Людмила Ивановна родилась 17 ноября 1951 года в Калуге. В 1973 году она окончила Театральное училище имени Б. Щукина и сразу же начала работать в Московском академическом театре Сатиры. Также преподавала на кафедре актерского мастерства Театрального училища имени Б. В. Щукина.

За свою карьеру Ивановна сыграла в 126 фильмах и сериалах. Актриса снималась в сериалах «Дружная семейка», «Аэропорт», «Кулагин и партнеры», «Солдаты 5». В 2021 году получила «Золотую маску» за лучшую женскую роль второго плана в спектакле «Петровы в гриппе».

Ранее не стало заслуженного артиста России Владимира Вальвачева.

