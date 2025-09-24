Умер заслуженный артист России Владимир Вальвачев

В возрасте 74 лет ушел из жизни заслуженный артист России Владимир Вальвачев

Заслуженный артист России Владимир Вальвачев умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщила пресс-служба Новосибирского музыкального театра.

По данным пресс-службы, что Вальвачева не стало 22 сентября.

«Его уход – невосполнимая утрата для коллег и многочисленных поклонников. Владимир Михайлович был не только талантливым артистом, но и замечательным человеком, чутким и отзывчивым коллегой, верным другом», — говорится в сообщении.

Коллеги артиста рассказали, что прощание с Вальвачевым проходило в среду, 24 сентября, по адресу: Ул. Кропоткина, 112.

В начале своей карьеры Вальвачев получил образование на вокальном отделении Абаканского музыкального училища и Новосибирскую государственную консерваторию им. М.И.Глинки.

За время своей карьеры он успел воплотить на сцене Абаканского музыкального училища и Новосибирскую государственную консерваторию им. М.И.Глинки. В 1982 году он вошел в труппу Новосибирского музыкального театра. Некоторое время он был главой профсоюза учреждения.

