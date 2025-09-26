На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда «Женского стендапа» рассказала о буллинге и абьюзе

Комикесса Мейханаджян назвала абьюз частью традиции
karinaaa28/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звезда «Женского стендапа» Карина Мейханаджян в интервью Александру Цыпкину в программе «5 книг» на телеканале «Ключ» рассказала о буллинге и абьюзе. Об этом рассказала пресс-служба телеканала.

По словам Карины, в школе она сталкивалась с оскорблениями даже от учителей.

«Учительница сказала: как так получилось, что «не русская» написала диктант лучше всего класса?» — вспоминает она.

Также Мейханаджян призналась, что отец не разрешал ее маме играть в театре.

«Это позор, когда женщина выходит на сцену», — говорил он.

Рассуждая о запретах, она назвала абьюз частью традиции.

«Мне сложно отрицать абьюз, потому что у нас абьюз — часть традиции. Отцу что-то запрещать маме считалось нормальным. Но при этом он ее очень любил», — говорит артистка.

В августе психолог объяснила, как распознать в мужчине абьюзера.

Ранее концерт Джейсона Деруло в Москве открылся «Матушкой-землей».

