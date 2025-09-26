На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Концерт Джейсона Деруло в Москве открылся «Матушкой-землей»

В Москве концерт певца Деруло начался с песни Куртуковой «Матушка-земля»
true
true
true
close
Carlos Pessuto, Carlos Pessuto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Концерт американского певца Джейсона Деруло в Москве открылся хитом российской артистки Татьяны Куртуковой «Матушка-земля». Об этом сообщает РИА Новости.

Когда диджей включил песню, зал начал хором подпевать «Матушке-земле».

28 сентября Деруло даст концерт в Санкт-Петербурге. Вместе с ним на сцену выйдет французский дуэт Les Twins. Переговоры о проведении концерта американского артиста в Москве длились полтора месяца.

Джейсон Деруло — автор песен, музыкант и танцор, продавший свыше 250 млн синглов по всему миру. Среди его хитов — «Whatcha Say», «In My Head» и «Ridin Solo». Накануне сообщалось, что артист потратил 30 часов на то, чтобы добраться до России. Ему пришлось лететь из США через Турцию.

После прилета в Москву багаж Джейсона Деруло потеряли. После оформления утери чемоданов Деруло вместе с командой отправился в отель The Ritz-Carlton на Тверской улице.

Ранее Lil Pump анонсировал новый визит в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами