Концерт Джейсона Деруло в Москве открылся «Матушкой-землей»

Концерт американского певца Джейсона Деруло в Москве открылся хитом российской артистки Татьяны Куртуковой «Матушка-земля». Об этом сообщает РИА Новости.

Когда диджей включил песню, зал начал хором подпевать «Матушке-земле».

28 сентября Деруло даст концерт в Санкт-Петербурге. Вместе с ним на сцену выйдет французский дуэт Les Twins. Переговоры о проведении концерта американского артиста в Москве длились полтора месяца.

Джейсон Деруло — автор песен, музыкант и танцор, продавший свыше 250 млн синглов по всему миру. Среди его хитов — «Whatcha Say», «In My Head» и «Ridin Solo». Накануне сообщалось, что артист потратил 30 часов на то, чтобы добраться до России. Ему пришлось лететь из США через Турцию.

После прилета в Москву багаж Джейсона Деруло потеряли. После оформления утери чемоданов Деруло вместе с командой отправился в отель The Ritz-Carlton на Тверской улице.

