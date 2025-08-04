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Психолог объяснила, как распознать в мужчине абьюзера и психопата

Психолог Миллер: контроль может выдавать в мужчине абьюзера и психопата
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Arthur Bargan/Shutterstock/FOTODOM

Чрезмерный контроль со стороны мужчины, который часто путают с вниманием и заботой, может сигнализировать о наличии ненормальных психопатических наклонностей. Об этом «Радио 1» рассказала психолог Александра Миллер.

По ее словам, если партнер начал тотально следить за тем, куда ушла женщина и во сколько она вернулась, так будет продолжаться в течение всего периода отношений. Эксперт также посоветовала следить за тем, как мужчина общается с обслуживающим персоналом. Тревожным сигналом является то, что он начинает устраивать скандалы и унижать других. Кроме того, мужчины-абьюзеры, нарциссы и психопаты могут сначала сильно восхвалять женщину, а после — унижать ее.

«Если с первых минут знакомства он вам рассказывает, какого цвета должен быть маникюр, то это уже звоночек. Потому что тактичный человек, который еще и с вами никаких отношений не имеет, делать какие-то замечания женщине не станет», — подчеркнула Миллер.

Психолог Анастасия Егорова до этого рассказала «Газете.Ru», что распознавание абьюза на ранних этапах критически важно. Чем дольше продолжаются такие отношения, тем сильнее размываются границы, снижается самооценка и формируется эмоциональная, психологическая, а иногда и финансовая зависимость, предупредила она.

Ранее психолог объяснила, почему жертвы возвращаются к абьюзеру.

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