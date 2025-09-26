Немоляева высказалась о ремейке «Служебного романа» с Зеленским

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева высказалась о ремейке фильма «Служебный роман». Ее цитирует aif.ru.

По словам Немоляевой, еще в 2011 году ей не понравился ремейк «Служебный роман. Наше время» с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским, а также Анастасией Заворотнюк и Светланой Ходченковой в главных ролях.

«И в первый раз ремейк с Зеленским провалился, это было ужасно. Мне настолько все это было неприятно и настолько мне казалось это глупостью, что я даже смотреть не стала», — сказала она.

Продюсерам, которые сейчас хотят перезапустить «Служебный роман», она порекомендовала снять что-то более нужное. 88-летняя Немоляева уверена, что зрители привыкли видеть в этой истории Алису Фрейндлих, Олега Басилашвили, Андрея Мягкова и не примут новых артистов.

«Есть великие картины, которые остаются, и есть повседневные, которые не стали популярными, но при этом в них были затронуты очень интересные, важные темы. Вот такие забытые ленты можно переснимать, как-то заново интерпретировать сюжеты, идеи», — заключила она.

Накануне Немоляева раскритиковала фильм-пародию «Невероятные приключения Шурика», в которой присутствуют некоторые моменты из «Служебного романа». Артистка уверена, что этого не надо было делать.

