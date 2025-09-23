Немоляева раскритиковала новогоднюю пародию на «Служебный роман»

Актриса Светлана Немоляева призналась в беседе с «Абзац», что категорически не одобряет ремейки советской классики.

Немоляева раскритиковала фильм-пародия «Невероятные приключения Шурика», в которой присутствуют некоторые моменты из «Служебного романа». Артистка уверена, что этого не надо было делать.

«Служебный роман» – знаковый фильм. Актеры живы, реплики персонажей все помнят наизусть. Это неблагодарное занятие», — отметила актриса.

Немоляева считает, что нужно переснимать забытые фильмы, которые имеют хорошую идею.

«А те картины, которые помнят, трогать не надо», — заключила артистка.

Светлана Немоляева получила первую известность по роли Ольги Лариной в фильме Романа Тихомирова «Евгений Онегин». В ее фильмографии более 130 картин, включая знаменитый «Служебный роман», в котором она исполнила роль Ольги Рыжовой.

Она является лауреаткой премий «Золотая маска» и «Звезда театрала». В 2007 году Немоляева удостоилась звания народной артистки России.

