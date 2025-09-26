«Толпами приезжают»: соседи о происходящем у замка Пугачевой в Грязи

Соседи Пугачевой в Грязи заявили, что особняк певицы сдают в аренду

В деревне Грязь соседи певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) рассказали о происходящем у замка звездной семьи, сейчас живущей за границей. Их цитирует aif.ru.

По словам жителя деревни Игоря, периодически в дом приезжает дочь Пугачевой — Кристина Орбакайте. Певица якобы живет в доме, когда выступает в России на праздниках и корпоративах.

«Кроме того, соседи говорят, что дом сдают в аренду иногда», — говорит он.

Сосед добавил, что жители деревни устали от любопытных, которые бывают тут даже с экскурсиями на автобусах.

«Каждый день чуть ли не толпами приезжают», — говорит он.

Накануне стало известно, что Пугачева и Галкин тратят на содержание замка в подмосковной деревне Грязь около 1,2 млн рублей в месяц. Как рассказала риелтор Алина Правоторина, траты на дом оказались бы намного больше, если бы он официально был зарегистрирован в кадастровом реестре. Сейчас объект не имеет официального адреса, а владельцы должны оплатить налог более чем в 180 млн рублей.

Ранее шоумен Стас Барецкий предложил сделать в замке Пугачевой тюрьму для иноагентов.